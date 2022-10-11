Медведев: поставка Киеву РСЗО повышенной дальности приведёт к необратимым последствиям

Поставка властям в Киеве реактивных систем залпового огня повышенной дальности станет самым быстрым путём эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности», — написал он в Telegram.

Медведев добавил, что «престарелые руководители вашингтонского обкома» и «выскочки из НАТО» должны «включать свои размягчившиеся мозги».

Журнал Foreign Policy ранее сообщил, что украинские власти потребовали от американского лидера Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 км после российских ударов по инфраструктуре Украины.