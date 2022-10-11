Медведев: поставка Киеву РСЗО повышенной дальности приведёт к необратимым последствиям
- РИА Новости
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«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности», — написал он в Telegram.
Медведев добавил, что «престарелые руководители вашингтонского обкома» и «выскочки из НАТО» должны «включать свои размягчившиеся мозги».
Журнал Foreign Policy ранее сообщил, что украинские власти потребовали от американского лидера Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 км после российских ударов по инфраструктуре Украины.