Продолжается нанесение ударов: российские ВС поразили все назначенные объекты военного управления Украины

Российские ВС продолжили нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Как отметили в Минобороны РФ, высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования поразило все назначенные цели. Накануне армия России также нанесла массированный удар по украинским инфраструктурным объектам. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, эти действия стали ответом на ряд терактов, организованных украинскими спецслужбами.

Во вторник, 11 октября, российские военные продолжили нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Сегодня Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Накануне ВС России также нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине. Как заявлял Владимир Путин, удар стал ответом на ряд терактов, организованных украинскими спецслужбами.

Сводка СВО

Помимо этого, в Минобороны РФ сообщили о ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

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Так, на Купянском направлении были уничтожены до 40 украинских солдат и четыре боевые бронированные машины. Это произошло после того, как ВСУ усилиями двух рот предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населённых пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Противник был отброшен на исходные позиции, заявил Конашенков.

На Краснолиманском направлении украинские военные предприняли попытку форсировать реку Жеребец в Луганской Народной Республике.

«Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражён огнем российской артиллерии. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа», — заявил официальный представитель Минобороны РФ.

На Запорожском направлении российские войска отразили контратаки трёх ротных тактических групп ВСУ вблизи сёл Никольское, Новомайорское и Степное ДНР. В результате уничтожены более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.

На Николаево-Криворожском направлении украинские вооружённые формирования, пытавшиеся вести наступательные действия, активными действиями российских войск при поддержке артиллерии были рассеяны и отброшены к исходным позициям. «Уничтожены около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей», — заявил Конашенков.

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в Донецкой Народной Республике уничтожен склад ВСУ с боеприпасами к РСЗО HIMARS, поставленным из США, сообщили в Минобороны РФ.

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«Уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровска и Павлограда Днепропетровской области, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединённой группировки войск ВСУ «Приморье» в районе города Николаева. В районе населённого пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS», — заявил Конашенков.

Также был поражён пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ в районе села Новое ДНР, 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

Кроме того, ВКС России сбили в Днепропетровской области вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины. При этом средства ПВО РФ сбили семь беспилотников, в том числе ударный аппарат Switchblade-600, перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, шесть американских противорадиолокационных ракет HARM.

Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил, как осуществляется подготовка мобилизованных на полигонах Западного военного округа. Отмечается, что особое внимание он уделил вопросам практической подготовки вновь прибывших граждан к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобождённых территорий в тыловых районах проведения СВО. Также глава Минобороны проверил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которым предстоит выполнение задач в составе боевых подразделений российских ВС.

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Кроме того, Шойгу заслушал доклад своего заместителя генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о содержании и об особенностях программ боевой подготовки мобилизованных по различным военно-учётным специальностям.

«Заслушав доклад, Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в специальной военной операции. Также министр обороны РФ поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учётным специальностям в тёмное время суток», — говорится в сообщении.

4 октября сообщалось, что более 200 тыс. человек прибыли в Вооружённые силы России в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября. Как отметил министр обороны, в районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания.

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, говоря о частичной мобилизации в РФ, заявил, что переломный момент в российской спецоперации в поддержку Донбасса может наступить в ноябре — феврале.

«Если Российская Федерация качественно проведёт мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период от ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — цитирует его БЕЛТА.