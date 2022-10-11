Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных и поручил чаще заниматься в тёмное время суток

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигонах Западного военного округа. Он поручил сосредоточиться на занятиях под руководством офицеров с боевым опытом, принимавших участие в специальной военной операции.

Также Шойгу поставил задачи интенсивнее проводить практические занятия с мобилизованными в тёмное время суток.

Во время проверки министр обороны посетил и занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса, которые будут выполнять задачи в составе боевых подразделений ВС.

«Министр обороны России поставил задачу интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учётным специальностям в тёмное время суток», — сообщило Министерство обороны РФ.

В конце сентября министр Шойгу также лично проверил ход подготовки россиян, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа.