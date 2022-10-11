Узнать больше

Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных и поручил чаще заниматься в тёмное время суток

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигонах Западного военного округа. Он поручил сосредоточиться на занятиях под руководством офицеров с боевым опытом, принимавших участие в специальной военной операции.
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных и поручил чаще заниматься в тёмное время суток
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Также Шойгу поставил задачи интенсивнее проводить практические занятия с мобилизованными в тёмное время суток.

Во время проверки министр обороны посетил и занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса, которые будут выполнять задачи в составе боевых подразделений ВС.

«Министр обороны России поставил задачу интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учётным специальностям в тёмное время суток», — сообщило Министерство обороны РФ.

В конце сентября министр Шойгу также лично проверил ход подготовки россиян, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить