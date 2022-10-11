Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных и поручил чаще заниматься в тёмное время суток
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Также Шойгу поставил задачи интенсивнее проводить практические занятия с мобилизованными в тёмное время суток.
Во время проверки министр обороны посетил и занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса, которые будут выполнять задачи в составе боевых подразделений ВС.
«Министр обороны России поставил задачу интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учётным специальностям в тёмное время суток», — сообщило Министерство обороны РФ.
В конце сентября министр Шойгу также лично проверил ход подготовки россиян, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа.