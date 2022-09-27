Министр обороны Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных граждан в ЗВО
Об этом сообщает РИА Новости.
Шойгу лично проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке.
Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время, пишет агентство.
Шойгу обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием.
Ранее в Кремле выразили надежду, что все случаи несоответствия мобилизованных объявленным критериям будут вскоре исправлены.