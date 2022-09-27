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Министр обороны Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных граждан в ЗВО

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки россиян, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа.

Об этом сообщает РИА Новости.

Шойгу лично проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке.

Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время, пишет агентство.

Шойгу обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием.

Ранее в Кремле выразили надежду, что все случаи несоответствия мобилизованных объявленным критериям будут вскоре исправлены.

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