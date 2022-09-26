В Кремле выразили надежду на скорое исправление ошибок в ходе частичной мобилизации

В Кремле надеются, что все случаи несоответствия мобилизованных объявленным критериям будут вскоре исправлены. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как напомнил представитель Кремля, Министерство обороны обеспечивает работу по частичной мобилизации, высшие должностные лица субъектов федерации отвечают за набор.

«Информация доводится и до руководства регионов, до Министерства обороны, и вот эти вот случаи несоответствия нужным критериям — они устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, знает ли президент о случаях ошибочного призыва.

24 сентября глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Министерство обороны не допускать «палочной системы» в рамках частичной мобилизации, когда военкоматы призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта. Письмо об этом Фадеев направил министру обороны Сергею Шойгу.

По словам главы Минобороны, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.

Так, 26 сентября власти Якутии возвращают в республику более 120 человек, которые были ошибочно мобилизованы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также отмечал, что власти разбираются с сообщениями о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывают граждан, не служивших в армии либо имеющих инвалидность.