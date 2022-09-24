Глава СПЧ обратился к Шойгу с призывом не допустить «палочной системы» в рамках призыва

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал Министерство обороны не допускать «палочной системы» в рамках частичной мобилизации, когда военкоматы призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта. Письмо об этом Фадеев направил министру обороны Сергею Шойгу.

«Необходимо неукоснительное соблюдение правил призыва. Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента», — говорится в сообщении Совета по правам человека.

Фадеев отметил, что наблюдаются случаи, когда «призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта», а также не подходящих по возрасту.

При этом известны случаи отказа в приёме добровольцев из-за того, что военкомат «уже выполнил план».

«У военкоматов могут быть устаревшие базы, цифровизация где-то хромает, поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана», — подчеркнул глава СПЧ.

Он призвал исправлять и не допускать случаи, которые могут подрывать доверие народа.

«Нужно еще раз разъяснить, кто призывается, широко распространить инструкции для призывников, что брать с собой. Вызывает недовольство и стиль работы — некоторые вручают повестку в 2 часа ночи как будто считают, что у нас все уклонисты», — заявил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность, она не коснётся в том числе тех, кто не служил и не имеет военного опыта.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что призыву подлежат только те мужчины, которые состоят в запасе, проходили армейскую службу, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.