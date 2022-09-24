Глава СПЧ обратился к Шойгу с призывом не допустить «палочной системы» в рамках призыва
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«Необходимо неукоснительное соблюдение правил призыва. Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента», — говорится в сообщении Совета по правам человека.
Фадеев отметил, что наблюдаются случаи, когда «призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта», а также не подходящих по возрасту.
При этом известны случаи отказа в приёме добровольцев из-за того, что военкомат «уже выполнил план».
«У военкоматов могут быть устаревшие базы, цифровизация где-то хромает, поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана», — подчеркнул глава СПЧ.
Он призвал исправлять и не допускать случаи, которые могут подрывать доверие народа.
«Нужно еще раз разъяснить, кто призывается, широко распространить инструкции для призывников, что брать с собой. Вызывает недовольство и стиль работы — некоторые вручают повестку в 2 часа ночи как будто считают, что у нас все уклонисты», — заявил он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность, она не коснётся в том числе тех, кто не служил и не имеет военного опыта.
Президент России Владимир Путин также отмечал, что призыву подлежат только те мужчины, которые состоят в запасе, проходили армейскую службу, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.