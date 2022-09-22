«Никто никого не бросит»: в Госдуме РФ рассказали о гарантиях для мобилизованных
- Российские военные
- РИА Новости
Частичная мобилизация в России коснётся граждан, отслуживших в армии и имеющих боевой опыт. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
«Частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность. Будут призваны 300 тыс. военнослужащих запаса. Она не коснётся 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т. д.», — пояснил спикер нижней палаты парламента.
Вячеслав Володин также отметил, что «правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ», а мобилизованные граждане получат кредитные каникулы.
«Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит», — подчеркнул председатель Госдумы.
Политик сообщил, что депутаты парламента подлежат мобилизации на общих основаниях.
«Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет», — заявил Володин.
Он сообщил, что в Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие депутаты.
Спикер Госдумы напомнил о причинах проведения в России частичной мобилизации.
По его словам, сегодня на Украине против российских «солдат и офицеров воюют не только вооружённые нацистские формирования, но и силы НАТО», а на украинскую территорию завозятся натовские инструкторы, наёмники, техника, вооружение и боеприпасы.
«Линия боевого соприкосновения составляет более 1 тыс. км. Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало четыре фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших вооружённых сил», — отметил политик.
В заключение Вячеслав Володин выразил уверенность, что «безопасность граждан и суверенитет страны будут обеспечены».
«Сейчас время вызовов. Но вместе мы обязательно их преодолеем», — заключил он.
«Для обеспечения безопасности»
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам России объявил о начале в стране частичной мобилизации.
«Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать всё необходимое содействие работе военных комиссариатов», — сообщил глава государства.
По словам российского лидера, это решение принято «для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях».
Глава государства подчеркнул, что российские военные сегодня противостоят на Украине «не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада».
«Цель... Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей», — заявил Путин.
Президент России отметил, что речь идёт именно о частичной мобилизации, при которой призыву подлежат только те граждане, которые состоят в запасе, проходили службу в рядах ВС РФ и имеют определённые военные специальности.
При этом «призванные на военную службу по мобилизации получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», сообщил глава государства.
Путин также отметил, что призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.
Российский лидер отметил, что указ о частичной мобилизации «также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа».
«На руководителях предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развёртыванию дополнительных производственных мощностей. В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно», — сказал Путин.
В тот же день подробности частичной мобилизации в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу
- РИА Новости
Как отметил министр, мобилизационный ресурс в России насчитывает почти 25 млн человек, из которых планируется задействовать около 1%. Таким образом, по его словам, мобилизация затронет примерно 300 тыс. человек.
Глава оборонного ведомства уточнил, что мобилизация не коснётся студентов вузов «ни при каких условиях». Кроме того, в зону специальной военной операции не будут отправлять солдат-срочников.
По словам Шойгу, мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и слаживание экипажей.
«Исключительно только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые будут предписаны», — отметил глава оборонного ведомства.
Говоря о задачах мобилизации, министр упомянул о необходимости контроля линии соприкосновения и освобождённых территорий.
«Сама линия соприкосновения (можно называть её и линия фронта, и линия соприкосновения) — она больше 1 тыс. км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, — это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И конечно, в первую очередь именно для этого делается эта работа», — сказал он.
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