Хозяева своей судьбы: власти республик Донбасса и освобождённых территорий анонсировали голосование по вступлению в РФ

Власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении в период с 23 по 27 сентября голосования по вопросу вступления в состав Российской Федерации. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вхождение республики в РФ станет восстановлением исторической справедливости. В администрации Херсонской области назвали этот шаг необходимым решением в условиях постоянных атак со стороны киевского режима. А в Запорожской области выразили уверенность, что включение региона в состав России поможет быстрее завершить конфликт на Украине.

В республиках Донбасса и на освобождённых территориях Украины с 23 по 27 сентября пройдёт голосование по вопросу о вхождении этих регионов в состав Российской Федерации. Власти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали соответствующие заявления во вторник, 20 сентября.

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой принять ДНР в состав России в случае положительного решения по результатам голосования.

«Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью великой страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», — написал Пушилин в Telegram.

Ранее он представил парламенту республики проект закона о голосовании по вопросу вхождения в состав России. Документ был единогласно поддержан. Впоследствии Пушилин уточнил параметры предстоящей процедуры. По его словам, из соображений безопасности голосование пройдёт в смешанном формате.

«Основное время, которое мы заложили для референдума, — это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массового скопления людей, и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке», — цитирует политика Донецкое агентство новостей.

Он также уточнил, что в случае вхождения в состав РФ республика сохранит своё название, а Конституция ДНР будет адаптирована с учётом российского законодательства. Пушилин отметил, что у республики есть собственные флаг, гимн и герб.

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«И я вам скажу, за этот флаг люди восемь лет умирали, с ним шли в атаку и продолжают идти в атаку. Поэтому, конечно, было бы неправильно что-то видоизменять, и в названии в том числе», — приводит его слова ТАСС.

Аналогичные решения по вопросу голосования были приняты в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Этому предшествовали обращения общественных советов этих регионов с инициативой немедленно провести голосование о вступлении в состав РФ.

В частности, 20 сентября соответствующий закон подписал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В документе говорится, что он вступает в силу в момент подписания. Позднее Пасечник выступил с обращением, в котором заявил, что РФ оказывает огромную помощь ЛНР, и отметил, что республика «уже стала частью России».

«Президент Владимир Владимирович Путин заверил, что Россия поможет освободить всю территорию Донбасса от укронацистов. Нет никаких сомнений в том, что эта цель спецоперации будет достигнута. Обратного пути уже нет. Только вместе и только с Россией мы выстоим и победим», — заявил Пасечник.

Указ о проведении голосования по вопросу о вступлении в состав РФ также подписал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Он обратился за помощью в проведении процедуры к России, выразив уверенность, что вхождение области в состав РФ обезопасит жизнь региона.

«Это необходимое решение в условиях постоянных актов террора со стороны вооружённых формирований Украины и стран — членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения на нашей земле», — заявил Сальдо.

Аналогичное голосование пройдёт в Запорожской области. Как сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий, участникам процедуры зададут три вопроса: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение её в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?»

Он выразил уверенность, что момент для принятия решения о территориальной принадлежности Запорожской области наступил. Балицкий отметил, что безопасность избирательных участков обеспечена, а границы области защищены российскими военными.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT выразил уверенность, что включение Запорожской области в состав России поможет быстрее завершить вооружённый конфликт.

«Это покажет людям чёткую определённость, что Россия здесь навсегда. Тогда они быстрее примут правильное решение, сложат оружие и перейдут на сторону своего народа, своих земляков», — отметил он.

Между тем в Госдуме заявили, что поддержат жителей Донбасса, если они в ходе голосования выскажутся в пользу вхождения в состав Российской Федерации. Эту позицию озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим. Они должны это понимать сегодня: что мы ждём от них свободного волеизъявления», — сказал он в ходе пленарного заседания.

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Спикер Госдумы добавил, что по вине Киева и Вашингтона на Украине происходит «трагедия, которой можно было не допустить». По словам Володина, именно киевский режим, Вашингтон и Брюссель сделали всё для того, чтобы создалась угроза и Донбассу, и России.

О предстоящем волеизъявлении высказался и глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать народы. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», — заявил Лавров в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

В Центральной избирательной комиссии России, в свою очередь, заявили о готовности оказать содействие избиркомам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.