Пушилин: голосование по вопросу вхождения ДНР в состав России пройдёт в смешанном формате

Голосование по вопросу о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России на правах субъекта пройдёт в смешанном формате, заявил глава региона Денис Пушилин.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Это будет голосование смешанное с учётом безопасности, которую нам необходимо предоставить для всех граждан, которые будут принимать участие», — заявил Пушилин.

Он уточнил, что на голосование на избирательных участках в ДНР будет отведён один день.

Голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.