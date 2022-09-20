Пушилин: голосование по вопросу вхождения ДНР в состав России пройдёт в смешанном формате
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Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Это будет голосование смешанное с учётом безопасности, которую нам необходимо предоставить для всех граждан, которые будут принимать участие», — заявил Пушилин.
Он уточнил, что на голосование на избирательных участках в ДНР будет отведён один день.
Голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.