Пушилин: электронное голосование в ДНР о присоединении к России проводиться не будет
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- © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
Он отметил, что это будет многодневное мероприятие, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для граждан.
«Пока решили всё же к электронному голосованию не прибегать, с учётом коротких сроков на подготовку, технической оснащённости для нас это было бы затруднительно», — цитирует Пушилина РИА Новости.
Голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.