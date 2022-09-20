Пушилин: электронное голосование в ДНР о присоединении к России проводиться не будет

В Донецкой Народной Республике не будет проводиться голосование о присоединении к России в электронном формате, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что это будет многодневное мероприятие, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для граждан.

«Пока решили всё же к электронному голосованию не прибегать, с учётом коротких сроков на подготовку, технической оснащённости для нас это было бы затруднительно», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.