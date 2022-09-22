военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Володин заявил, что у депутатов «нет никакой брони» в связи с частичной мобилизацией

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у соответствующих требованиям частичной мобилизации депутатов «нет никакой брони» от участия в спецоперации.
Володин заявил, что у депутатов «нет никакой брони» в связи с частичной мобилизацией
  • РИА Новости

«Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет», — написал Володин в Telegram.

Он напомнил, что частичная мобилизация коснётся отслуживших граждан с боевым опытом и имеющих востребованную военно-учётную специальность.

«Она не коснётся 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах», — отметил Володин.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации.

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить