Володин заявил, что у депутатов «нет никакой брони» в связи с частичной мобилизацией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у соответствующих требованиям частичной мобилизации депутатов «нет никакой брони» от участия в спецоперации.

«Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет», — написал Володин в Telegram.

Он напомнил, что частичная мобилизация коснётся отслуживших граждан с боевым опытом и имеющих востребованную военно-учётную специальность.

«Она не коснётся 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах», — отметил Володин.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации.

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».