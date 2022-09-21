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Правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации

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Правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации.
Правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Такое поручение дал президент России», — говорится в сообщении кабмина в Telegram.

Также правительству поручено принять меры для удовлетворения потребностей ВС России, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сроки проведения частичной мобилизации в стране.

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

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