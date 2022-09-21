«Больше от нас подобных ошибок не дождутся»: Путин заявил о «смертельной опасности» ослабления суверенитета России

Президент Владимир Путин в ходе речи, приуроченной к 1160-летию зарождения российской государственности, высказался о важности укрепления суверенитета РФ. Глава государства подчеркнул, что на каждом россиянине лежит колоссальная ответственность за укрепление страны и защиту Родины. Как пояснил Путин, многовековая история России продемонстрировала, что даже временное ослабление суверенитета и отказ от национальных интересов грозит серьёзной опасностью.

Владимир Путин заявил, что на каждом из россиян лежит серьёзная ответственность за укрепление страны и защиту Родины. Президент упомянул об этом в ходе своей речи в Великом Новгороде, приуроченной к торжествам в честь 1160-летия зарождения российской государственности.

«Мы вглядываемся сегодня в глубь веков и понимаем, что обязаны не только беречь, но и достойно продолжать традиции предков, что на каждом из нас лежит колоссальная ответственность за Россию, за то, чтобы защитить и укрепить нашу огромную страну, нашу любимую Родину», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что мощная энергия гармоничного и самобытного развития страны заключена в складывавшемся на протяжении столетий братстве людей множества национальностей и разных вероисповеданий. И всех их объединяют такие традиционные ценности, как уважение к семье, любовь к детям, милосердие, сострадание и взаимовыручка, готовность добиваться благополучия для всей России.

«Быть патриотом — суть природы и характера российского народа. Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья, ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой», — отметил глава государства.

«За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России», — напомнил Путин.

«Больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию и никогда не предадим, не утратим свой суверенитет, а укрепляя его, мы развиваем нашу страну», — сказал президент.

Путин принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 1160-летию зарождения российской государственности

Он также отметил, что в российской традиции человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ и Родина.

«И за своё Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции мы будем бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших потомков, ради России, её великой истории и великого будущего», — подчеркнул Путин.

Глава государства и ранее указывал на важность единения россиян. Так, 12 июня он констатировал, что вековые традиции, нравственные ценности и духовные устои, которые рождались и крепли на протяжении тысячелетней истории России, «обладают великой силой» и объединяют многонациональный народ страны, для которого глубокие чувства патриотизма были и остаются священными.

1 июня в рамках обращения к участникам фестиваля «Большая перемена» президент выразил уверенность, что Российская Федерация будет только укреплять свой суверенитет.

«Вы живёте, растёте в очень динамичное время, когда мир меняется, причём меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет, а это работа не по какому-то отдельному направлению. Здесь и экономика, и технологии, наука, многие другие сферы — укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание... И от вас, вашего неравнодушия, инициативы действительно многое зависит», — подчеркнул Путин.

О важности самостоятельности России и непрекращающихся попытках Запада противостоять укреплению суверенитета страны президент высказывался и в середине марта.

«Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы. Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя террористов и бандитов на Северном Кавказе», — сказал тогда глава государства.

Он добавил, что сейчас Запад предпринимает очередные усилия, чтобы попытаться «дожать» Россию, превратив её в слабую и зависимую страну. «Тогда у них это не вышло, не выйдет и сейчас», — констатировал Путин.