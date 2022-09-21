военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин заявил о «смертельной опасности» временного ослабления суверенитета России

Короткая ссылка
Временное ослабление суверенитета и отказ от национальных интересов могут иметь для России самые серьёзные последствия, больше от российского народа подобных ошибок не дождутся. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил о «смертельной опасности» временного ослабления суверенитета России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов», — сообщил он на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.

Путин добавил, что в такие моменты само существование России оказывалось под угрозой 

«Больше от нас подобных ошибок не дождутся», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что действия руководства страны направлены на защиту интересов народа России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить