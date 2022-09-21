Путин заявил о «смертельной опасности» временного ослабления суверенитета России

Временное ослабление суверенитета и отказ от национальных интересов могут иметь для России самые серьёзные последствия, больше от российского народа подобных ошибок не дождутся. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов», — сообщил он на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.

Путин добавил, что в такие моменты само существование России оказывалось под угрозой

«Больше от нас подобных ошибок не дождутся», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что действия руководства страны направлены на защиту интересов народа России.