Путин заявил о «смертельной опасности» временного ослабления суверенитета России
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«За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов», — сообщил он на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.
Путин добавил, что в такие моменты само существование России оказывалось под угрозой
«Больше от нас подобных ошибок не дождутся», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что действия руководства страны направлены на защиту интересов народа России.