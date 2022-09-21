«Стремление самим определять свою судьбу»: Путин заявил о поддержке решения жителей освобождённых территорий

Владимир Путин заявил о поддержке решения, которое примут в ходе голосования о вступлении в состав России жители Донбасса и освобождённых территорий Украины. Президент отметил, что жители этих регионов постоянно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что Россия не может не откликнуться на стремление жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей самим определять свою судьбу.

Путин в ходе обращения к гражданам 21 сентября выказал поддержку анонсированным в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях голосованиям о вступлении этих территорий в состав Российской Федерации. Как отметил глава государства, в этих регионах до начала боевых действий проживали более 7,5 млн человек.

Президент продолжил, сказав, что многие из этих людей были вынуждены стать беженцами, а оставшиеся жить на этих территориях 5 млн человек постоянно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима.

Как отметил Путин, Россия не имеет «никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам». Он напомнил, что парламенты республик Донбасса, а также администрации Херсонской и Запорожской областей обратились к России с просьбой поддержать их инициативу о проведении голосования о судьбе регионов.

«Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своём будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — сказал Путин.

Власти республик Донбасса и освобождённых территорий во вторник, 20 сентября, объявили о проведении в период с 23 по 27 сентября голосования по вопросу вступления в состав России. Этому решению предшествовали обращения общественных советов этих регионов с инициативой немедленно приступить к голосованию о вхождении в состав РФ.

В тот же день с просьбой принять Донецкую Народную Республику (ДНР) в состав России в случае одобрения такого решения жителями республики выступил её глава Денис Пушилин. Перспективу вступления ДНР в состав России он назвал восстановлением исторической справедливости.

В свою очередь, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что вступление региона в состав России является необходимым решением в условиях продолжающихся актов террора со стороны Киева и оказывающих ему поддержку стран НАТО.

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В Запорожской области выразили уверенность, что включение региона в состав России поможет быстрее завершить вооружённый конфликт на Украине. Такую точку зрения в беседе с RT высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Поддержка жителей Донбасса и областей Украины

Отметим, что Владимир Путин в течение 2022 года подписал ряд документов, призванных оказать помощь и поддержку жителям Донбасса и освобождённых территорий Украины.

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В частности, в конце августа президент одобрил назначение ежемесячных выплат вынужденным переселенцам с территории Украины и Донбасса, а также закрепил временный порядок бессрочного пребывания граждан ДНР, ЛНР и Украины на территории РФ.

11 июля вступил в силу одобренный президентом указ, распространяющий упрощённый порядок получения российского гражданства на лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Этот документ расширил действовавшие с мая меры, которыми был введён упрощённый порядок оформления документов для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Все перечисленные изменения в области гражданства затрагивали закон от апреля 2019 года, который позволял жителям ДНР и ЛНР претендовать на получение российского паспорта в упрощённом порядке. Об этой инициативе президент высказался в апреле 2019 года.

«Терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека», — заявил президент в ходе встречи с Советом законодателей.