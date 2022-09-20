Голосование о вхождении Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Telegram.

«Указом определён порядок организации голосования... а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», — отметил он.

По словам Сальдо, власти области сделают всё, чтобы обеспечить безопасность жителей региона во время голосования.

Ранее сообщалось, что администрация Херсонской области приняла решение о проведении голосования по вхождению региона в состав России.