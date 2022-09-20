Голосование о вхождении Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Telegram.
«Указом определён порядок организации голосования... а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», — отметил он.
По словам Сальдо, власти области сделают всё, чтобы обеспечить безопасность жителей региона во время голосования.
Ранее сообщалось, что администрация Херсонской области приняла решение о проведении голосования по вхождению региона в состав России.