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Голосование о вхождении Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября

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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.
Голосование о вхождении Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября
  • AFP
  • © Andrey BORODULIN

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Telegram.

«Указом определён порядок организации голосования... а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», — отметил он.

По словам Сальдо, власти области сделают всё, чтобы обеспечить безопасность жителей региона во время голосования.

Ранее сообщалось, что администрация Херсонской области приняла решение о проведении голосования по вхождению региона в состав России.

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