В Херсонской области приняли решение о проведении голосования по вхождению в состав России

Администрация Херсонской области приняла решение о проведении голосования по вхождению региона в состав России, заявил глава региона Владимир Сальдо.

«Администрация Херсонской области приняла решение подготовить и провести референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», — заявил Сальдо в видеообращении в Telegram.

Он заявил, что по результатам голосования обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно скорее утвердить их итоги.

Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к Сальдо с инициативой немедленно провести голосование о признании области субъектом России.