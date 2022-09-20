В Херсонской области приняли решение о проведении голосования по вхождению в состав России
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«Администрация Херсонской области приняла решение подготовить и провести референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», — заявил Сальдо в видеообращении в Telegram.
Он заявил, что по результатам голосования обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно скорее утвердить их итоги.
Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к Сальдо с инициативой немедленно провести голосование о признании области субъектом России.