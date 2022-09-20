Балицкий заявил, что голосование в Запорожской области пройдёт через подомовой обход

Принять участие в голосовании о присоединении Запорожской области к России можно будет не выходя из дома — будет организован подомовой обход, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сегодня знаем всех людей, которые не выехали и готовы принять участие. Ко многим будет приходить наша бригада из членов комиссии, в сопровождении полицейских, чтобы не было инцидентов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Балицкого, так власти региона намерены защитить жителей от скоплений в местах, по которым ВСУ потенциально могут нанести ракетные удары или заложить взрывные устройства.

«Это будет проходить до понедельника, а во вторник голосование будет проходить на участках. Те, кто по тем или иным причинам не смог проголосовать в условиях подомового обхода, смогут проголосовать на избирательных участках», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области голосование о вхождении в состав России пройдёт 23—27 сентября.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить вооружённый конфликт.