Балицкий заявил, что голосование в Запорожской области пройдёт через подомовой обход
- РИА Новости
«Мы сегодня знаем всех людей, которые не выехали и готовы принять участие. Ко многим будет приходить наша бригада из членов комиссии, в сопровождении полицейских, чтобы не было инцидентов», — цитирует его РИА Новости.
По словам Балицкого, так власти региона намерены защитить жителей от скоплений в местах, по которым ВСУ потенциально могут нанести ракетные удары или заложить взрывные устройства.
«Это будет проходить до понедельника, а во вторник голосование будет проходить на участках. Те, кто по тем или иным причинам не смог проголосовать в условиях подомового обхода, смогут проголосовать на избирательных участках», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области голосование о вхождении в состав России пройдёт 23—27 сентября.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить вооружённый конфликт.