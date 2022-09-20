ЦИК ДНР утвердила формы документов для голосования по вопросу о вхождении в состав России

Центральная избирательная комиссия ДНР утвердила формы документов для голосования по вопросу о вхождении республики в состав России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий на заседании по поводу голосования, документы были приняты единогласно.

Голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.