ЦИК ДНР утвердила формы документов для голосования по вопросу о вхождении в состав России
Центральная избирательная комиссия ДНР утвердила формы документов для голосования по вопросу о вхождении республики в состав России.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий на заседании по поводу голосования, документы были приняты единогласно.
Голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.
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