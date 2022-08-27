В целях обеспечения социальной поддержки: Путин утвердил выплаты вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Владимир Путин подписал два указа, направленных на поддержку вынужденных переселенцев с территории Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик, которые прибыли в Россию. Этим категориям лиц полагается ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей. Также глава государства закрепил временный порядок бессрочного пребывания граждан ДНР, ЛНР и Украины на территории РФ.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении социальных выплат для вынужденных переселенцев с территории Украины, а также для граждан Донецкой и Луганской народных республик, покинувших эти государства. Выплаты будут начисляться с 1 июля 2022 года.

Из документа следует, что этим категориям лиц, прибывшим на территорию РФ после 18 февраля 2022 года, полагается ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 тыс. рублей. Аналогичная поддержка предусмотрена для инвалидов и семей c единственным родителем (им полагается по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье).

Указом также предусмотрена ежемесячная выплата в размере 4 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет (если он находится под опекой или попечительством, сумма составит 15 тыс. рублей) или до 23 лет, если он проходит очное обучение.

Кроме того, документ вводит единовременную выплату 20 тыс. рублей при рождении ребёнка и 10 тыс. рублей — беременным женщинам. Предусмотрен и ряд ежемесячных выплат другим категориям.

Правительству РФ поручено обеспечить финансирование указанных расходов и утвердить порядок предоставления выплат, в том числе перечень документов, необходимых для их назначения. В свою очередь, высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации должны гарантировать возможность обращения за выплатами жителей республик Донбасса, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших эти государства после 18 февраля.

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Ещё одним документом Путин утвердил временный порядок, согласно которому граждане ДНР, ЛНР и Украины могут бессрочно находиться на территории Российской Федерации. Условием для этого является прохождение обязательной дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования на предмет наличия опасных инфекционных заболеваний, а также на выявление фактов употребления наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.

Нововведения предусматривают, что такие лица будут вправе работать на территории России без оформления трудового патента или разрешения на работу. Как следует из текста указа, соответствующий порядок вводится в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, исходя из общепризнанных принципов и норм международного гуманитарного права.

По данным Минобороны РФ за 26 августа, с начала спецоперации на территорию России из опасных районов Украины и республик Донбасса были эвакуированы более 3,68 млн человек, включая свыше 587 тыс. детей.

Ранее Владимир Путин подписал указ, распространяющий упрощённый порядок получения российского гражданства на лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Вступивший в силу 11 июля документ предусматривает, что пребывание на военной службе, а также службе в органах безопасности или правоохранительных органах ЛНР и ДНР не может быть основанием для отказа в получении гражданства РФ.

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Указом также введена возможность обратиться за российским паспортом в упрощённом порядке для граждан Украины и лиц без гражданства, у которых есть миграционная карта, разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, а также их детям, супругам и родителям.

Этим указом президент России расширил принятые в конце мая меры, которые предусматривали упрощённый порядок оформления документов на жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.