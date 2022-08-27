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Путин поручил обеспечить вооружённую охрану в школах на освобождённых территориях Украины

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить вооружённую охрану в школах в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей с 1 сентября, сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Путин поручил обеспечить вооружённую охрану в школах на освобождённых территориях Украины
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Президент дал отдельное поручение Министерству внутренних дел, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооружённой охраны», — цитирует его РИА Новости.

Кириенко уточнил, что на реализацию этой цели из бюджета России было выделено специальное финансирование.

Ранее Путин поручил правительству единовременно выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и освобождённых частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

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