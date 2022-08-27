Путин поручил обеспечить вооружённую охрану в школах на освобождённых территориях Украины

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить вооружённую охрану в школах в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей с 1 сентября, сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Президент дал отдельное поручение Министерству внутренних дел, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооружённой охраны», — цитирует его РИА Новости.

Кириенко уточнил, что на реализацию этой цели из бюджета России было выделено специальное финансирование.

Ранее Путин поручил правительству единовременно выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и освобождённых частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.