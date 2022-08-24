В Госдуме поддержали выплату семьям школьников на освобождённых территориях Украины

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала поручение президента России Владимира Путина правительству единовременно выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и освобождённых частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

«Мы сегодня должны исходить из того, что россияне, нуждающиеся семьи с детьми в возрасте от 6 до 17 лет включительно, в случае необходимости получают соответствующий размер пособия от 50% до 100% прожиточного минимума в соответствующем субъекте Российской Федерации», — рассказала Бессараб.

Она отметила, что на освобождённых территориях Украины граждане могут не обладать возможностью обеспечить необходимым школьников перед началом учебного года.

«Считаю, что объективно такое решение президента — это та рука помощи, которая протянута нуждающимся людям, которые давно не видели заботу от государства. Они сегодня по праву должны почувствовать заботу России», — заключила депутат.

Ранее Путин поручил правительству единовременно выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и освобождённых частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.