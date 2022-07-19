В Челябинск прибыли школьники из ЛНР и ДНР

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В Челябинск прибыл поезд с 50 школьниками из Донбасса. В рамках программы «Университетские смены» дети будут отдыхать и учиться.
В Челябинск прибыли школьники из ЛНР и ДНР
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

На вокзале ребят встретили преподаватели и студенты Южно-Уральского педагогического университета. Они подготовили познавательно-развлекательную программу для прибывших, передаёт ОТР.

Благодаря «Университетским сменам» школьники испытают себя в интеллектуальных конкурсах, узнают об истории региона.

В рамках стартовавшего в России пилотного проекта «Университетские профильные образовательные смены» для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик пройдут образовательные смены на базе ведущих университетов.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО поможет восстановить разрушенную в Волновахе школу до начала учебного года.

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