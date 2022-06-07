Вузы России открывают «Университетские смены» для студентов из ДНР и ЛНР
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения России.
Проект «Университетские смены» проходит с июня по август 2022 года.
В программу входят обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников. Для участников будут проводиться образовательные лекции по истории страны и культуре народов России, лекции, просветительские акции, мастер-классы и конкурсы.
Также для школьников организуют программы «Подвиг России» с экскурсиями и мероприятиями, посвящёнными Великой Отечественной войне, и «Олимпийская Россия», которая включает посещение спортивных объектов и соревнования.
Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.