Вузы России открывают «Университетские смены» для студентов из ДНР и ЛНР

В рамках пилотного проекта «Университетские профильные образовательные смены», который стартовал в России, для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик пройдут образовательные смены на базе ведущих университетов.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения России.

Проект «Университетские смены» проходит с июня по август 2022 года.

В программу входят обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников. Для участников будут проводиться образовательные лекции по истории страны и культуре народов России, лекции, просветительские акции, мастер-классы и конкурсы.

Также для школьников организуют программы «Подвиг России» с экскурсиями и мероприятиями, посвящёнными Великой Отечественной войне, и «Олимпийская Россия», которая включает посещение спортивных объектов и соревнования.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.