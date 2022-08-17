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Дети из Донбасса и России получили помощь в рамках акции «Собери ребёнка в школу»

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Десятки тысяч школьников России и Донбасса подготовили к новому учебному году в рамках акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу».
Дети из Донбасса и России получили помощь в рамках акции «Собери ребёнка в школу»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт ЕР.

Наборы, состоящие из канцелярских товаров, наборов для творчества, рюкзаков, к 1 сентября «Единая Россия» передаёт детям в ПВР, в Донбасс и на освобождённые территории. Их можно получить в гуманитарных центрах партии. Также наборы привозят семьям на дом волонтёры «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты».

«В Волчанском и Купянском гуманитарных центрах «Единой России» в Харьковской области в рамках акции «Собери ребёнка в школу» работают отделы, где можно получить канцелярские товары для нового учебного года. Мы раздали уже более 4 тыс. таких наборов, и сейчас акция в самом разгаре», — сообщил депутат Госдумы Артём Туров, курирующий гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

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