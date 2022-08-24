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Семьи школьников в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины получат по 10 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин поручил правительству единовременно выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и освобождённых частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.
Семьи школьников в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины получат по 10 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru

Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин утвердил поручение по вопросам подготовки к 2022–2023 учебному году в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Глава государства поручил правительству России при взаимодействии с властями ДНР, ЛНР и ВГА Запорожской, Харьковской и Херсонской областей обеспечить выплату 10 тыс. рублей одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, которые живут на этих территориях, если дети начали обучение не позднее 15 сентября.

Ранее президент России поддержал идею жилищных сертификатов для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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