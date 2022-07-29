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Путин поддержал идею жилищных сертификатов для жителей ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин поддержал идею жилищных сертификатов для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Как уточняется на сайте Кремля, вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе встречи с российским лидером предложил согласовать вариант выплаты жилищного сертификата для покупки жилья на территории ДНР тем жителям Мариуполя и других территорий, которые не готовы ждать восстановления их пострадавших домов.

Также вице-премьер сообщил о планах выделять на ремонт внутри квартиры или частных домов средства из расчёта по 6 тыс. рублей на квадратный метр.

«Плюс вы поручали проработать возможность единовременной выплаты. Мы проработали, Владимир Владимирович, взяли за основу механизм, который был в Иркутске во время наводнения утверждён, Вы его хорошо знаете, я возглавлял там штаб по Вашему поручению, постоянно Вам докладывал об этих вопросах. Вот мы этот же механизм предлагаем применить на этих территориях и всем людям, кто захочет ремонтироваться, выплату всем предоставим», — сообщил Хуснуллин.

Путин поддержал инициативу и предложил распространить её на территории не только ДНР, но и ЛНР.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что основной жилой фонд города восстановят к 2024 году. По его словам, работа предстоит очень большая — только сейчас специалисты работают по 10 часов в сутки, разбирая завалы.

Зампред правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев также сообщил, что аэропорт Мариуполя восстановят в течение трёх лет и он станет аэродромом двойного назначения.

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