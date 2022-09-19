«Поняли, что победы с Зеленским не будет»: в Госдуме заявили, что «контрнаступление» ВСУ не оправдало ожиданий Запада

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о смене риторики Запада относительно событий на Украине. Он отметил, что Вашингтон и Брюссель, ранее заявлявшие, что этот конфликт должен быть «решён на поле боя», теперь утверждают, что вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине зависит от украинского президента Владимира Зеленского. По мнению парламентария, это произошло из-за неоправдавшихся ожиданий Запада от «контрнаступления» Украины и возмущения граждан ряда стран ЕС последствиями поддержки киевского режима.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на смену риторики США и Евросоюза применительно к мирным переговорам на Украине. Парламентарий опубликовал запись об этом у себя в Telegram-канале.

Как отметил Володин, в Вашингтоне и Брюсселе стали утверждать, что вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от украинского президента Владимира Зеленского.

«Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решён исключительно на поле боя», — написал Володин.

Как отметил спикер Госдумы, это произошло по ряду причин. Во-первых, написал Володин, украинское «контрнаступление» не оправдало ожиданий США и ЕС. Как полагает парламентарий, Зеленский «пообещал победу» западным спонсорам.

Кроме того, он отметил, что внутриполитическая ситуация в Соединённых Штатах и Евросоюзе вынуждает политиков реагировать на высказывания жителей о неудобствах, связанных с поддержкой Вашингтоном и Брюсселем украинской власти.

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«Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы. Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», — заключил Володин.

Обстрелы Донбасса и освобождённых территорий

Тем временем украинские войска продолжают обстрелы республик Донбасса. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима (СЦКК) прекращения огня утром 19 сентября сообщило, что за истекшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 53 раза.

При обстрелах противник применял артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также миномёты калибра 120 мм и танки. По направлению ДНР выпущена 251 единица боеприпасов.

Обстреляны такие населённые пункты, как Донецк, Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Еленовка, Докучаевск и другие. Погибли пять мирных жителей, ранения получили 16 человек, среди которых трое детей. В результате огня ВСУ повреждено 16 домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Между тем в Народной милиции ДНР заявили, что за сутки уничтожены более 15 военных противника, а также гаубица Д-30, огневая позиция миномётного расчёта и два бронетранспортёра.

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В свою очередь, представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило об обстрелах территории республики из РСЗО HIMARS. В частности, около полуночи две ракеты были выпущены по населённому пункту Сватово.

Отмечается, что в результате этого огня разрушена гостиница, повреждены семь одноэтажных домов и торговый объект. Кроме того, ранения получил журналист. Примерно в то же время из HIMARS был обстрелян населённый пункт Стаханов, выпущено три ракеты. Данными о пострадавших и разрушениях СЦКК не располагает.

Между тем в Народной милиции ЛНР заявили, что за прошедшие сутки силы республики уничтожили до 30 человек личного состава противника, два танка, четыре бронетранспортёра и семь единиц специальной автомобильной техники.

Кроме того, на освобождённых территориях продолжаются работы по разминированию. По данным Народной милиции ЛНР, в течение 18 сентября от опасных предметов очищено более 11 га.

В Херсоне тем временем заявили, что за недавним обстрелом ряда городских объектов со стороны ВСУ последует реакция. Об этом в понедельник, 19 сентября, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Напомним, что в пятницу, 16 сентября, украинские войска обстреляли здание администрации региона, в результате чего трое погибли на месте, а ещё более десяти получили ранения.

«Удары, нанесённые по административным зданиям, не останутся без внимания. Уже в ближайшее время будет дана ответная реакция», — написал Стремоусов в Telegram, приложив к записи кадры с пострадавшим в результате обстрела здания.

Он также подчеркнул, что Херсон находится под полным контролем союзных сил. По его словам, никаких предпосылок для входа в регион украинских сил не наблюдается.