Спикер Госдумы Володин заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожидания Запада
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«Вооружённые силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали», — написал он в Telegram.
Володин подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский обещал победу, но результат контрнаступления «разочаровал западных спонсоров».
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Киева об активной контрнаступательной операции словами «посмотрим, чем она закончится».