Контрнаступление киевских властей не оправдало ожиданий западных стран. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вооружённые силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали», — написал он в Telegram.

Володин подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский обещал победу, но результат контрнаступления «разочаровал западных спонсоров».

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Киева об активной контрнаступательной операции словами «посмотрим, чем она закончится».