Замглавы ВГА Стремоусов заявил, что Херсон находится под полным контролем союзных сил

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсон находится под полным контролем союзных сил.

«Удары, нанесённые по административным зданиям, не останутся без внимания. Уже в ближайшее время будет дана ответная реакция. Херсон под полным контролем союзных сил. Нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наёмников на территорию Херсонской области», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что учебные занятия в Херсонском государственном университете приостановлены в связи с опасностью ракетных обстрелов города со стороны Украины.

18 сентября появилась информация, что в центре Херсона прозвучало шесть мощных взрывов.