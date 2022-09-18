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РИА Новости: в центре Херсона прозвучало шесть взрывов

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В центре Херсона прозвучало шесть мощных взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости: в центре Херсона прозвучало шесть взрывов
  • РИА Новости

Согласно предварительным данным, украинские военные ведут ракетный обстрел города.

«Стреляют ракетами, информация уточняется», — рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Информации о пострадавших не приводится.

Ранее стало известно, что в районе херсонского железнодорожного вокзала прошла контртеррористическая операция.

Согласно последним данным, группа вооружённых лиц в Херсоне была нейтрализована.

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