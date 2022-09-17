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ТАСС: в Херсоне нейтрализовали группу вооружённых лиц

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Российские силовики нейтрализовали в Херсоне группу вооружённых лиц, оказавших сопротивление.
ТАСС: в Херсоне нейтрализовали группу вооружённых лиц
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб.

«Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет», — сказал собеседник.

Уточняется, что к настоящему моменту стрельба закончилась.

Ранее СМИ сообщали, что в центре Херсона слышна стрельба из автоматического оружия. Позднее поступила информация, что в районе херсонского железнодорожного вокзала проходит контртеррористическая операция.

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