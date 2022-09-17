ТАСС: в Херсоне нейтрализовали группу вооружённых лиц
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб.
«Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет», — сказал собеседник.
Уточняется, что к настоящему моменту стрельба закончилась.
Ранее СМИ сообщали, что в центре Херсона слышна стрельба из автоматического оружия. Позднее поступила информация, что в районе херсонского железнодорожного вокзала проходит контртеррористическая операция.