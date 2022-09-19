Байден заявил, что США будут поддерживать Украину, сколько потребуется

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Вашингтон будут поддерживать Киев, сколько потребуется.

«Мы будем с ними, пока им нужна наша помощь», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты намерены поддерживать Украину, «сколько потребуется».

Ранее Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.

Как позднее сообщила газета The Wall Street Journal, украинские власти запросили у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности, которые Вашингтон ранее отказывался предоставлять.