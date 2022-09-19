Байден заявил, что США будут поддерживать Украину, сколько потребуется
«Мы будем с ними, пока им нужна наша помощь», — заявил Байден.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты намерены поддерживать Украину, «сколько потребуется».
Ранее Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.
Как позднее сообщила газета The Wall Street Journal, украинские власти запросили у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности, которые Вашингтон ранее отказывался предоставлять.