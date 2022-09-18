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Полянский заявил, что поставки вооружения делают Запад пособником преступлений Киева

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Западные страны, поставляя Киеву дальнобойную артиллерию и ракетные установки, превращаются в соучастников преступлений киевского режима против мирного населения Донбасса и Украины. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил, что поставки вооружения делают Запад пособником преступлений Киева
  • AP

«Предоставление киевскому режиму дальнобойной артиллерии и ракетных установок делает наших бывших западных партнёров пособниками преступлений Украины против мирного населения», — написал он в Twitter.

В августе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны, поставляя вооружение Украине, становятся соучастниками преступлений против мирного населения республик Донбасса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей ЛНР и ДНР.

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