Небензя назвал западные страны соучастниками преступлений против мирных жителей Донбасса
- Legion-Media
«ВСУ целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру… не щадят даже те города Донбасса, которые ещё недавно находились под их контролем, как, например, Лисичанск», — цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что вместо осуждения действий украинских властей западные страны поставляют Киеву всё новые типы вооружения.
«Таким образом, они становятся соучастниками преступлений против мирного населения», — констатировал Небензя.
Также постпред России во время заседания Совбеза продемонстрировал коллегам мину «Лепесток», которые ВСУ используют против населения ДНР.
Он заявил, что мина «Лепесток» стала свидетельством садистского характера киевского режима.