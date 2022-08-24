Небензя назвал западные страны соучастниками преступлений против мирных жителей Донбасса

Западные страны, поставляя вооружение Украине, становятся соучастниками преступлений против мирного населения республик Донбасса. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«ВСУ целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру… не щадят даже те города Донбасса, которые ещё недавно находились под их контролем, как, например, Лисичанск», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что вместо осуждения действий украинских властей западные страны поставляют Киеву всё новые типы вооружения.

«Таким образом, они становятся соучастниками преступлений против мирного населения», — констатировал Небензя.

Также постпред России во время заседания Совбеза продемонстрировал коллегам мину «Лепесток», которые ВСУ используют против населения ДНР.

Он заявил, что мина «Лепесток» стала свидетельством садистского характера киевского режима.