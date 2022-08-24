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Небензя: мина «Лепесток» стала свидетельством садистского характера киевского режима

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Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза продемонстрировал коллегам мину «Лепесток». ВСУ используют эти мины против населения ДНР.
Небензя: мина «Лепесток» стала свидетельством садистского характера киевского режима
  • РИА Новости

«Лепесток» — живое свидетельство садистского и изуверского характера киевского режима, символ его реального отношения к народам востока и юго-востока страны. Люди это видят и понимают», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что в ДНР зафиксировано уже 47 случаев подрыва на таких минах.

«Украина прибегает к тактике террора, запугивания (населения. — RT) Херсонской, Запорожской и Харьковской областей», — сказал Небензя.

Пока Киев проигрывает «борьбу за умы», его западные спонсоры всё глубже погрязают в поддержке антинародного, античеловеческого режима, заявил российский дипломат.

23 августа в результате детонации мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка пострадала девушка.

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