Спикер Госдумы Володин прокомментировал причины частичной мобилизации в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал причины объявления в России частичной мобилизации.

«Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооружённые нацистские формирования, но и силы НАТО», — написал Володин в Telegram.

Он уточнил, что линия боевого соприкосновения составляет более 1 тыс. км.

Во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий было задействовано четыре фронта, напомнил Володин.

«Очевидно, необходимо увеличивать численность наших вооружённых сил», — заключил он.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации.

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».