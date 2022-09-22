Володин: ГД примет решение о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных

В России в приоритетном порядке примут решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан», — написал Володин в Telegram.

Он также отметил, что правовой статус добровольцев и военных ЛНР и ДНР будет таким же, как у российских военнослужащих.

Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы.