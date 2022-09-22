Володин: ГД примет решение о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных
- РИА Новости
«Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан», — написал Володин в Telegram.
Он также отметил, что правовой статус добровольцев и военных ЛНР и ДНР будет таким же, как у российских военнослужащих.
Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы.