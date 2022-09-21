ЦБ рекомендовал банкам предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы

Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам.

Отмечается, что мобилизованные россияне могут обратиться в банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или с просьбой об уменьшении их размера по всем видам кредитов на период мобилизации.

«Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств», — говорится в тексте.

Ранее Министерство финансов России предложило продлить на шесть месяцев — до 31 марта 2023 года — действие механизма кредитных каникул.