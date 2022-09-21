ЦБ рекомендовал банкам предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы
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Отмечается, что мобилизованные россияне могут обратиться в банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или с просьбой об уменьшении их размера по всем видам кредитов на период мобилизации.
«Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств», — говорится в тексте.
Ранее Министерство финансов России предложило продлить на шесть месяцев — до 31 марта 2023 года — действие механизма кредитных каникул.