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ЦБ рекомендовал банкам предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы

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Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам.
ЦБ рекомендовал банкам предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что мобилизованные россияне могут обратиться в банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или с просьбой об уменьшении их размера по всем видам кредитов на период мобилизации.

«Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств», — говорится в тексте.

Ранее Министерство финансов России предложило продлить на шесть месяцев — до 31 марта 2023 года — действие механизма кредитных каникул.

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