Минфин предложил продлить до 31 марта 2023 года действие механизма кредитных каникул
- РИА Новости
Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Продление срока действия механизма кредитных каникул позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой», — приводит РИА Новости фрагмент документа.
В июле сообщалось, что около 40% субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье получили поддержку в виде льготного кредитования и кредитных каникул.