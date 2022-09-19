Минфин предложил продлить до 31 марта 2023 года действие механизма кредитных каникул

Министерство финансов России предложило продлить на полгода — до 31 марта 2023 года — действие механизма кредитных каникул.

Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Продление срока действия механизма кредитных каникул позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой», — приводит РИА Новости фрагмент документа.

В июле сообщалось, что около 40% субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье получили поддержку в виде льготного кредитования и кредитных каникул.