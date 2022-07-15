Около 40% субъектов МСП в Подмосковье получили поддержку в виде льготного кредитования

Около 40% субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье получили поддержку в виде льготного кредитования и кредитных каникул.

Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Сообщается, что в этом году заявки на такие меры поддержки подали около 9 тыс. субъектов МСП из Подмосковья.

«Малое и среднее предпринимательство — одно из главных условий устойчивого развития экономики. Это рабочие места, доходы людей, налоги. У нас более 400 тыс. предприятий МСП. Они дают 30% оборота всех организаций Подмосковья, обеспечивают работой 1,6 млн человек. Малому бизнесу расти и развиваться всегда сложнее, особенно в условиях санкций. Наша задача сейчас — максимально помогать, создавать условия», — передаёт слова Воробьёва интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее, как передаёт НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.