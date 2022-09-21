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«Это те, кто отслужил, кто имеет военно-учётную специальность и боевой опыт»: Шойгу — о частичной мобилизации

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RT
Глава Минобороны Шойгу дал интервью журналисту «России 1» Дмитрию Петрову. Министр рассказал, что объявленная президентом Владимиром Путиным частичная мобилизация коснётся только 1% мобилизационного ресурса России, который насчитывает почти 25 млн человек. Шойгу подчеркнул, что проходящие службу по призыву в зону спецоперации направлены не будут.
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