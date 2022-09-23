IT-специалисты, финансисты и сотрудники СМИ: Минобороны России назвало категории граждан, не подлежащих мобилизации

Объявленная 21 сентября в России частичная мобилизация не затронет сотрудников IT-сектора, предприятий, обеспечивающих связь, работников СМИ и финучреждений, заявили в Минобороны РФ. Как пояснили в военном ведомстве, подобная мера необходима «для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации». Комментируя решение военного ведомства, в Минцифры заявили, что оно позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры.

Под частичную мобилизацию, которая сейчас проводится в России, не подпадут специалисты сфер связи, финансов, информационных технологий и сотрудники СМИ. Соответствующую информацию в своём Telegram-канале опубликовало Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, подобная мера необходима «для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации».

В Минобороны пояснили, что на военную службу в рамках частичной мобилизации не будут призываться граждане с высшим образованием по соответствующим специальностям, которые работают в аккредитованных организациях, «осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры».

От призыва освобождаются мужчины, работающие в «российских операторах связи и задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации».

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По решению Минобороны на военную службу в рамках частичной мобилизации не могут быть призваны сотрудники «системообразующих организаций в сфере информации и связи», а также работники организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».

«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», — сообщили в Минобороны России.

Как пояснили в Минцифры, решение, принятое военным ведомством, позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, гарантировать стабильное и безопасное предоставление цифровых сервисов, оперативно информировать население и «простимулировать появление новых российских разработок, необходимых для ускоренной замены используемых зарубежных решений».

Опыт и специальность

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Глава государства отметил, что эта мера необходима для защиты суверенитета и территориальной целостности РФ.

Путин подчеркнул, что призыву подлежат только те мужчины, которые состоят в запасе, проходили армейскую службу, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Все мобилизованные граждане пройдут дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.

В тот же день на сайте Кремля был опубликован приказ о частичной мобилизации, в котором президент поручил правительству «принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов».

21 сентября в интервью на телеканале «Россия 1» Дмитрию Петрову министр обороны Сергей Шойгу заявил, что под частичную мобилизацию подпадают граждане, имеющие боевой опыт и военно-учётную специальность. При этом студенты могут спокойно продолжать учёбу — они, как и служащие по призыву, не подпадают под мобилизацию. В общей сложности на армейскую службу будут призваны 300 тыс. человек.

22 сентября с разъяснением по поводу осуществления частичной мобилизации выступил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Мобилизации подлежат представители рядового, сержантского и офицерского состава.

«Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта», — подчеркнул Цимлянский.

Как сообщил спикер Генштаба, согласно российскому законодательству, возрастной порог рядовых и сержантов запаса, которые подлежат призыву, составляет 35 лет, младших офицеров (лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны) — 50 лет, старших офицеров (майор, подполковник, полковник) — 55 лет.

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РИА Новости

Под частичную мобилизацию не подпадают сотрудники оборонных предприятий, военные пенсионеры, лица, признанные временно не годными по состоянию здоровья, граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи или инвалидами I группы, и лица, имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет.

Всем мобилизованным полагаются денежные выплаты и социальные гарантии на уровне тех, что имеют контрактники.

«Денежные средства начисляются на персональный счёт военнослужащего и по его желанию могут в полном объёме или частично переводиться членам его семьи», — отметил Цимлянский.

Кроме того, в ближайшее время Госдума должна принять законы о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.