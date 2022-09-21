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Шойгу: студентов и военнослужащих-срочников частичная мобилизация не коснётся

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Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что частичная мобилизация не затронет военнослужащих срочной службы, а также студентов вузов.
Шойгу: студентов и военнослужащих-срочников частичная мобилизация не коснётся
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Ни о каких мобилизациях, призыве студентов, учащихся вузов речи не идёт и идти (не может. — RT) ни при каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, мобилизовывать не будет... Что касается служащих по призыву, их это тоже не касается. Они не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции», — сказал он.

Ранее Шойгу рассказал, кто подлежит мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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