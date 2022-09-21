Шойгу: студентов и военнослужащих-срочников частичная мобилизация не коснётся
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«Ни о каких мобилизациях, призыве студентов, учащихся вузов речи не идёт и идти (не может. — RT) ни при каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, мобилизовывать не будет... Что касается служащих по призыву, их это тоже не касается. Они не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции», — сказал он.
Ранее Шойгу рассказал, кто подлежит мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».