Турчак получил заявления от депутатов Госдумы, желающих отправиться в зону спецоперации

Четыре депутата Госдумы изъявили желание поехать в зону специальной военной операции.

Об этом в Telegram написал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол», — уточнил он.

Турчак отметил, что заявления депутатов будут рассмотрены в Минобороны России.

21 сентября президент России Владимир Путин сообщил о принятии решения объявить частичную мобилизацию в России.

Позднее Министерство обороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации. Отмечается, что будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей.

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.