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Путин сообщил о решении объявить о частичной мобилизации в России

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Президент России Владимир Путин в ходе обращения сообщил о принятии решения объявить частичную мобилизацию: призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС.
Путин сообщил о решении объявить о частичной мобилизации в России

    «Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», — сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что речь идёт именно о частичной мобилизации.

    «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт», — отметил президент.

    Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции, добавил Путин.

    Указ об этом подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.

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