Минобороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации

Министерство обороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации, о которой 21 сентября объявил глава государства Владимир Путин.

В рамках спецоперации будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей.

При этом число подлежащих призыву определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из главных факторов является наличие боевого опыта.

Призывать будут офицеров, рядовых и сержантов.

Согласно законодательству, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, а также старшие офицеры — до 55 лет, рассказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Также он назвал категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».