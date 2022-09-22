Минобороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации
- РИА Новости
В рамках спецоперации будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей.
При этом число подлежащих призыву определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из главных факторов является наличие боевого опыта.
Призывать будут офицеров, рядовых и сержантов.
Согласно законодательству, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, а также старшие офицеры — до 55 лет, рассказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Также он назвал категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».