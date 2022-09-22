Генштаб ВС России назвал категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации
- РИА Новости
Как рассказал Цимлянский, в соответствии с законодательством не будут призываться забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК.
Также не будут призываться граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья и граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи или инвалидами I группы.
Кроме того, под частичную мобилизацию не подпадут граждане, имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет, и граждане, матери которых, кроме них, имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
Количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва, подчеркнул Цимлянский.
Вместе с этим призывать будут категории россиян, которые необходимы для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.