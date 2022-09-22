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Генштаб ВС России назвал категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации

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От призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий ОПК и граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья, а также ещё ряд категорий, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Генштаб ВС России назвал категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации
  • РИА Новости

Как рассказал Цимлянский, в соответствии с законодательством не будут призываться забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК.

Также не будут призываться граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья и граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи или инвалидами I группы.

Кроме того, под частичную мобилизацию не подпадут граждане, имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет, и граждане, матери которых, кроме них, имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва, подчеркнул Цимлянский.

Вместе с этим призывать будут категории россиян, которые необходимы для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

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