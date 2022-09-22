Генштаб ВС России разъяснил, кого призовут при частичной мобилизации
- РИА Новости
Цимлянский сообщил, что в рамках частичной мобилизации будут призывать категории россиян, которые необходимы для выполнения задач.
«Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители», — заявил он.
По его словам, нет как таковой очерёдности призыва граждан, пребывающих в запасе. Он уточнил, что приоритет отдают гражданам, у которых есть подходящие военно-учётные специальности.
Также он объяснил, что число призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей.
«Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта», — сказал он.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.