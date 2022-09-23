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В России к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов

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RT
В Минобороны России заявили, что к частичной мобилизации не будут привлечены специалисты в сфере СМИ, IT, связи и финансов.
В России к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов
  • РИА Новости

Об этом сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны также отметили, что основанием для освобождения от частичной мобилизации будут считаться списки, представляемые руководителями организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС России.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила об отсутствии для россиян ограничений на федеральном уровне по поездкам на территории России и за рубеж на фоне объявленной частичной мобилизации.

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